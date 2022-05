Inflação na zona euro estabiliza nos 7,4% em abril

A taxa de inflação na zona euro atingiu os 7,4% em abril, de acordo com os números finais divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat, o gabinete de estatística da União Europeia.Trata-se de uma ligeira redução face à estimativa rápida feita pelo Eurostat no final de abril, que apontava para uma taxa de 7,5%.Os números finais revelam uma estabilização da taxa de inflação, que se manteve nos 7,4%, tal como março. Em abril de 2021, a inflação anual na zona euro fixava-se nos 1,6%.Se a taxa de inflação estabilizou na área do euro, o mesmo cenário não é visível na inflação da União Europeia, que acelerou para 8,1%, contra os 7,8% registados em março. Em abril de 2021, a taxa de inflação na zona euro fixava-se nos 2%.A subida dos preços está principalmente ligada à variação da energia (3,7 pontos percentuais), seguida pelos serviços (1,38 p.p), alimentação, álcool e tabaco (1,35 p.p) e pelos bens industriais não-energéticos (1,02 p.p).As menores taxas de inflação foram registadas em França e Malta, ambas com 5,4%, e pela Finlândia, com 5,8%. Portugal registou em abril a mesma taxa de inflação da zona euro, nos 7,4%, o mesmo valor registado na Dinamarca e Eslovénia.Em sentido contrário, as maiores taxas de inflação eram visíveis na Estónia (19,1%), na Lituânia (16,6%) e na República Checa (13,2%).(notícia atualizada às 10:17)