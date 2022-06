Inflação sobe para 8,7% em junho. É o valor mais alto desde o final de 1992

A inflação voltou a subir em junho tendo registado uma variação de 8,7%, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se do valor mais elevado desde dezembro de 1992.



"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do índice de preços no consumidor (IPC) terá aumentado para 8,7% em junho (8,0% em maio). Trata-se do valor mais elevado desde dezembro de 1992", refere o gabinete de estatística.





Já o indicador de inflação subjacente - que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos - terá registado uma variação de 6,0% (5,6% no mês anterior), "registo mais elevado desde maio de 1994", acrescenta o INE.



Já para os produtos energéticos, o INE estima que a taxa de variação homóloga se situe em 31,7% (27,3% no mês precedente), "valor mais alto desde agosto de 1984, enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 11,9% (11,6% em maio)."





Comparando com o mês anterior, a variação do IPC ter-se-á fixado em 0,8% (1,0% em maio e 0,2% em junho de 2021). Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 4,1% (3,4% no mês anterior).(Notícia atualizada às 11H20)