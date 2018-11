Os preços no consumidor subiram 0,9% em Novembro, desacelerando face aos 1% registados em Outubro , revela esta sexta-feira, dia 30 de Novembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) na estimativa rápida da inflação Excluindo os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados - cujo preço é historicamente mais volátil por estarem mais expostas a choques temporários -, a inflação fixou-se nos 0,6% em Novembro, mais do que os 0,4% registados em Outubro. As variações são em termos homólogos."A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído de 7,3% em Outubro para 4,9% em Novembro", assinala o INE.No ano terminado em Novembro, a inflação (Índice de Preços no Consumidor - IPC) fixou-se nos 1,1%, semelhante ao que se registava em Outubro.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - terá registado uma variação homóloga de 1% em Novembro, acelerando face aos 0,8% de Outubro.O Governo estimou no Orçamento do Estado uma variação de 1,4% para o IHCP português em 2018.Os dados definitivos da inflação de Novembro serão publicados a 12 de Dezembro.