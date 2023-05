Investimento estrangeiro em Portugal recua 44,3% no primeiro trimestre

O investimento direto estrangeiro na economia portuguesa diminuiu 44,3% no primeiro trimestre deste ano face ao período homólogo, totalizando 630 milhões de euros, avança o Banco de Portugal (BdP). O investimento na economia portuguesa foi feito sobretudo por residentes europeus e no mercado imobiliário.



Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 29 de maio, pelo banco central, no primeiro trimestre do ano passado o investimento direto estrangeiro em Portugal rondou os 1.127,6 milhões de euros.





totalizaram 1,5 mil milhões de euros, com o investimento realizado por empresas do setor da eletricidade, gás e água em empresas residentes no continente europeu.

No entanto, considerando os "stocks" de investimento e não as transações, o investimento direto estrangeiro em Portugal representou mais do dobro do investimento realizado por empresas e particulares portugueses fora do país.O "stock" do investimento estrangeiro era de 172 mil milhões de euros (cerca de 70% do PIB) enquanto o investimento de Portugal no exterior era de 63 mil milhões (26% do PIB).No primeiro trimestre de 2023, os Países Baixos mantinham o maior stock de investimento direto português (que representava cerca de 27% do total), seguidos de Espanha e Brasil.