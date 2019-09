ISEG melhora previsões para o crescimento do PIB em 2019

O ISEG reviu em ligeira alta a sua estimativa de crescimento do PIB em 2019, apontando agora para uma expansão de 1,9%.

"Para a totalidade do ano de 2019, atendendo ao desempenho do 1º semestre, à evolução posterior dos indicadores setoriais e ao contexto económico na UE, o crescimento do PIB é revisto para um intervalo entre 1,8% e 2,0%", refere a Síntese Económica publicada pelo ISEG esta segunda-feira, 30 de setembro.

Na síntese de junho o ISEG apontava para um crescimento entre 1,6% e 2% (ponto médio de 1,8%), pelo que a nova estimativa representa uma melhoria de uma décima.

No que diz respeito ao terceiro trimestre, o ISEG assinala que os dados são "muito incompletos" e por isso "não permitem ir mais além de dizer que, no conjunto, não há sinais de grandes diferenças face ao trimestre anterior", pelo que "o mais provável será um crescimento da mesma ordem de grandeza".

No segundo trimestre o PIB de Portugal cresceu 1,9%, abrandando face ao crescimento de 2,1% registado nos primeiros três meses do ano. Na síntese de outubro o ISEG vai avançar com uma estimativa de crescimento para o terceiro trimestre.

Sobre o terceiro trimestre, o ISEG assinala que "se por um lado a produção industrial decresce e o volume de negócios nos serviços desacelera, o volume de negócios no comércio a retalho manteve um ritmo de crescimento elevado e relativamente estável e o consumo de cimento intensificou o seu crescimento".

Esta evolução sugere um "crescimento semelhante ao anterior da procura interna", enquanto na procura externa líquida "também não se registaram diferenças relevantes em julho".