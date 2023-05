ISEG revê em alta estimativa de crescimento do PIB para 2,5%

Os economistas do ISEG melhoraram a sua estimativa de crescimento económico para este ano, esperando agora que o PIB avance 2,5%, uma revisão em alta expressiva e associada a um primeiro trimestre que foi além das expectativas."Atendendo ao crescimento registado no primeiro trimestre e à evolução mais provável até ao final do corrente ano, a previsão para o crescimento da economia portuguesa em 2023 é revista, de 1,6%, para o intervalo de 2,1% a 2,9%, com estimativa central de 2,5%", afirma o Grupo de Análise Económica do ISEG.A confirmar-se, esta estimativa ficará acima da estimativa inscrita pelo Governo no Programa de Estabilidade, de um crescimento económico de 1,8% no conjunto deste ano.Na síntese de conjuntura divulgada nesta terça-feira, 23 de maio, os economistas começam por recordar a estimativa rápida do INE, que concluiu que, no primeiro trimestre deste ano, o PIB cresceu 2,5% em termos homólogos e 1,6% face ao trimestre anterior - acima da média da Zona Euro."Dado o nível do PIB atingido no primeiro trimestre, a simples manutenção da atividade ao nível desse trimestre, ou seja, a ausência de crescimento em cadeia até ao final do ano, sem decréscimos, seria suficiente para assegurar um crescimento anual de 2,1% em 2023", destacam os economistas, em linha com que outros analistas (como o BPI) e instituições (como o FMI) já tinham indicado.Só que as expectativas do ISEG é que haja, de facto, "algum crescimento" na Zona Euro no resto do ano, dado o "clima económico ligeiramente mais otimista".Depois de ter sido a procura externa líquida - com o apoio do turismo - a alavancar o crescimento no primeiro trimestre, os economistas antecipam que a procura interna venha a dar um contributo "mais significativo", nomeadamente através do investimento.