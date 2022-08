Material escolar encareceu 16,5% face ao ano passado

A fatura do regresso às aulas está este ano mais pesada, com a inflação também a chegar ao material escolar. A reabertura das escolas está a poucas semanas de acontecer.

Um cabaz de material escolar básico está 15 euros mais caro, quando comparado com o mês de agosto de 2021, de acordo com os cálculos do comparador de preços KuantoKusta divulgados esta segunda-feira pelo Dinheiro Vivo. Foi considerado um cabaz para um aluno do segundo ciclo, contendo lápis e esferográficas, cadernos, mochila, estojo e calculadora científica. No ano passado custava 92,12 euros, agora, o mesmo cabaz custa 107,36 euros, ou seja, um aumento de 16,5%.





O comparador de preços refere que "a inflação e o aumento dos custos de muitos materiais impactaram os preços de artigos como lapiseiras e minas (com uma subida média de preço de 205%), papel A4 (+160%), furadores e agrafadores (+115%) e lápis, afias e borrachas (+105%)". Já as mochilas escolares, as calculadoras e os estojos conseguiram uma descida do preço médio.