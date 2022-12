Medina vê PIB a crescer também no quarto trimestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministro das Finanças está otimista para o último trimestre do ano e já vê a economia a crescer, tendo em conta o comportamento mais positivo nos meses do verão.





"Antecipo também que no quarto trimestre [o crescimento] venha a ser positivo, contrariando os mais pessimistas que achavam que o PIB ia cair", afirmou Fernando Medina no "Encontro Fora da Caixa", da CGD. "Teremos no quarto trimestre um crescimento positivo e isto vai melhorar ainda mais a circunstância de entrada de 2023", sublinhou o ministro das Finanças que há cerca de um mês, em entrevista à agência Reuters, afastou um cenário de contração, sugerindo que poderia registar-se uma contração.



Fernando Medina rebateu também as críticas sobre o crescimento mais modesto esperado para o próximo ano. "Chamo a atenção que este ano vamos crescer 6,7% e quando prevemos um crescimento de 1,3% em 2023" face a este ano "vamos estar a crescer 1,3% por cima de 6,7%", frisou.



"Sendo um abrandamento económico [em 2023], é um crescimento mais baixo, mas é a somar a uma utilização muito alta da nossa capacidade produtiva", sublinhou.



No terceiro trimestre, o crescimento acelerou 0,4%, face à taxa de 0,1% registada nos três meses anteriores, já que o consumo privado cresceu inesperadamente, apesar dos níveis recorde da inflação e Fernando Medina aponta o comportamento da economia e a recuperação pós-pandemia.



"Estamos com 80% da capacidade produtiva a ser utilizada e temos uma taxa de desemprego baixa" apesar de reconhecer a falta de mão-de-obra em alguns setores.



Abertura da China pode aliviar inflação



Questionado sobre o impacto de uma inflação elevada e duradoura, Medina começou por dizer que não "faz previsões próprias", seguindo os dados divulgados pelo Banco Central Europeu que, frisou, também erra, mas está confiante num alívio da pressão dos preços.



E espera que o alívio da política de "covid zero" na China ajude. "Esta alteração que está a fazer na política covid terá um impacto multifacetado e antecipa-se que o consumo também se normalize e admito que tenha um efeito positivo na contenção do processo inflacionário", admitiu Fernando Medina.



O ministro acredita que a inversão para uma menor dependência da China como a "fábrica do mundo" está a acontecer. "A regionalização da produção veio para ficar, é transformador e é um elemento que temos de aproveitar positivamente e já estamos a aproveitar", afirmou Medina, admitindo que o processo de deslocalização da produção para a Ásia "foi levado longe demais" e exemplificou que no "início da pandemia não havia máscaras."