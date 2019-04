Nascimentos e casamentos aumentaram em 2018

2018 ficou marcado pelo aumento dos nascimentos em Portugal, bem como pelo número de casamentos. Nasceram 87.020 nados-vivos em território nacional, o que representa um aumento de 1% face ao ano anterior, revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 29 de abril.

O INE revelou ainda que o número de óbitos também cresceu e a um ritmo mais acelerado do que o dos nascimentos (3%), o que faz com que o saldo natural tenha diminuído, pelo décimo ano consecutivo. O saldo natural atingiu os -25.980.

Ainda sobre os nascimentos, mais de metade ocorreu fora do casamento, adianta o INE. Algo que tem vindo a aumentar progressivamente. Em 2010, 41,3% dos nascimentos eram fora do casamento, no ano passado foram 55,9% do total.

Isto num ano em que o número de casamentos aumentou 3% para um total de 36.637. O ano passado foi mesmo o quarto ano consecutivo de aumento do número de casamentos em Portugal, depois de quatro anos em queda.