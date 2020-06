"Caso se verifique uma segunda vaga da pandemia, aumentar a taxa líquida de substituição dos mecanismos temporários de emprego pode ajudar a apoiar melhor o rendimento das famílias", defende a OCDE. A organização está a referir-se a mecanismos de emprego subsidiado, como os apoios dados aos trabalhadores que estão em lay-off. Ora, se este apoio for mais robusto, pode em contrapartida substituir outros mecanismos, como é o caso dos apoios ao pagamento das rendas, exemplifica o documento.Do lado das empresas, e "para evitar mais falências, é crucial complementar as garantias públicas em empréstimos com outras medidas de ação política para assegurar a sua viabilidade", argumenta. E também aqui exemplifica: "parte do adiamento de impostos pode ter de ser convertida em corte de impostos para ajudar as empresas a enfrentar os riscos de bancarrota", lê-se no documento.Outra ideia, são medidas de redução do endividamento das empresas, que "também devem ser consideradas", diz a OCDE, exemplificando que será possível "converter empréstimos em transferências a fundo perdido". Esta solução, argumenta a organização, pode evitar uma onda de falências e também evitar que as dívidas pesem de tal forma no futuro da empresa que comprometam ainda mais o investimento.As duas medidas têm vindo a ser defendidas pelas organizações empresariais, que temem que as empresas não tenham capacidade para, no futuro, fazer face aos pagamentos adiados durante a pandemia.As iniciativas para acelerar os processos de insolvência sem recurso aos tribunais são também recomendadas e a OCDE sugere ainda que o Governo encoraje a utilização dos transportes públicos e de outros sistemas de transportes partilhados, para reduzir a poluição do ar e os riscos de saúde associados.