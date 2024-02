OCDE viu preços acelerar na reta final mas inflação anual abrandou para 6,9% em 2023

abaixo do nível de 2022, mas, ainda assim, acima de 10%. Em contrapartida, a inflação subjacente da OCDE, que exclui bens alimentares e energéticos (com maiores variações de preços) foi mais elevada em 2023 do que em 2022 (7,0% em 2023 e 6,7% em 2022), atingindo "a média anual mais elevada desde 1990".





Dezembro trouxe uma nova aceleração da inflação entre os 38 países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Ainda assim, a, menos 2,6 pontos percentuais do que o registado no ano anterior., cuja variação média anual foi negativa em -0,9% no conjunto do ano de 2023. O valor compara com uma inflação média anual de 29,6% na energia em 2022, ano em que o índice de preços no consumidor atingiu o valor recorde de 10,7% No caso dos bens alimentares, o índice de preços no consumidor ficou também, pondo fim a três meses consecutivos de abrandamento da inflação na OCDE. A taxa de inflação acelerou em 14 países (entre os quais se destacam os Estados Unidos, Alemanha, França e Canadá) e manteve-se estável em três (como foi o caso do Reino Unido). As taxas de inflação registadas na OCDE foram inferiores a 10%, com exceção da Turquia.Sem contar com os produtos alimentares e energéticos, a inflação subjacente na OCDE manteve-se estável em 6,7% em dezembro. Porém, ficou ainda 0,7 pontos percentuais acima da inflação global, o que revela que a transmissão da subida de preços entre os diferentes produtos do cabaz é ainda grande e está ainda a gerar uma pressão ascendente sobre a inflação.