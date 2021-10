PIB avança 2,9% no terceiro trimestre deste ano

Leia Também PIB e emprego cresceram 2% com reformas laborais

A economia portuguesa cresceu 2,9% no terceiro trimestre deste ano, desacelerando face ao ritmo que tinha conseguido registar no trimestre anterior. Face ao mesmo período de 2020, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 4,2%. Os dados correspondem à primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE) e foram publicados esta sexta-feira, 29 de outubro.No segundo trimestre, a economia tinha crescido 4,4% face aos três meses anteriores, que tinham ficado marcados pela adoção de medidas estritas de confinamento, logo no arranque de 2021. Face ao mesmo período de 2020, tinha recuperado 16,1%, um resultado também influenciado pelo facto de no ano passado o país ter estado igualmente sob o impacto de fortes medidas de confinamento, na sequência da primeira vaga da pandemia de covid-19. Estes valores do crescimento do segundo trimestre foram agora corrigidos em ligeira baixa (menos uma décima), pelo INE.O INE explica que, comparando com o segundo trimestre do ano, a economia beneficiou este verão de um contributo positivo da procura externa líquida (ou seja do impacto das exportações, deduzidas das importações), o que não tinha acontecido entre abril e junho.Porém, o contributo da procura interna manteve-se positivo, mas foi menos intenso. As comparações em cadeia são possíveis de fazer porque o organismo de estatística corrige os dados de efeitos de sazonalidade e de calendário.Já em comparação com o verão do ano passado, a procura externa líquida deu um contributo "ligeiramente mais negativo", indica o INE, sinalizando que as importações cresceram a um ritmo superior do que o das exportações. Além disso, o aumento dos preços dos produtos energéticos e das matérias-primas prejudicou os termos de troca para Portugal.No que toca à procura interna, o contributo foi positivo, mas também menor do que o apurado no segundo trimestre.O INE sublinha que os resultados estão influenciados pelo progressivo desconfinamento da economia, depois das medidas muito restritivas aplicadas nos primeiros meses do ano, para travar os contágios de covid-19.O próximo apuramento de contas nacionais, já com mais detalhe sobre o comportamento das várias componentes do PIB, está agendado para 30 de novembro.(Notícia atualizada às 10:01 com mais informação e gráfico)