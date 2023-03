Poder de compra dos portugueses sobe mas é apanhado pela Roménia

No ano passado, o PIB per capita português medido em paridades do pode de compra recuperou, mas ainda ficou aquém dos níveis de 2019. Roménia apanha Portugal. Luxemburgo e Irlanda mantêm-se no topo da lista.

