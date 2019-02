Portugal foi o terceiro país que mais beneficiou dos fundos do BEI em 2018

O financiamento do BEI em Portugal cresceu 4% relativamente ao ano anterior. Em 2017, o montante financiado totalizou 1.096 milhões de euros. Em 2016, o financiamento chegou aos 1.780 milhões de euros."Portugal é dos poucos países onde o nosso financiamento sobe", afirmou Emma Navarro. Para a vice-presidente do BEI, a tendência de subida verificada nos últimos anos "é positiva".Portugal é também um dos principais beneficiários do financiamento do BEI no âmbito do Plano Juncker. Desde o lançamento da iniciativa, em 2015, o BEI aprovou 2.488 milhões de euros para financiar 39 projetos no país ao abrigo deste plano, um volume que deverá mobilizar mais de 8,8 mil milhões de euros.Também neste caso, Portugal é o terceiro que mais beneficiou, ficando atrás apenas da Grécia e Estónia.

Os empréstimos do Plano Juncker chegam pelo BEI, que também tem linhas de financiamento acordadas com a banca e com o Governo.

Uma parte significativa do financiamento concedido pelo banco da UE a Portugal destinou-se à promoção das pequenas e médias empresas: foram 904 milhões de euros, quase 46% do total, disponibilizado para 3.950 empresas.Projetos para o combate às alterações climáticas receberam 503 milhões de euros e os de infraestruturas receberam 499 milhões de euros, e, juntos, representam cerca de metade do financiamento do BEI. Por fim, à área da inovação foram destinados 73 milhões.Apesar do abrandamento económico previsto para o próximo ano na Zona Euro, Emma Navarro mostrou-se confiante de que o montante de financiamento distribuído pelo BEI se mantenha "positivo e a crescer" no próximo ano.Sem querer especificar montantes, até porque o sistema de financiamento do BEI não prevê quotas por país, a vice-presidente do BEI disse que Portugal tem "um bom portefólio" de projetos, que estão alinhados com os objetivos previstos pelo banco europeu para promover a economia da UE.