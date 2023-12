Portugueses esperam gastar menos na Passagem de Ano e estão menos otimistas sobre 2024

Partilhar artigo



Os portugueses contam gastar menos na Passagem de Ano face ao ano passado. A conclusão é de uma sondagem da Intercampus feita para o Negócios e Correio da Manhã, que revela que a maioria dos portugueses tenciona reduzir despesas com as comemorações para receber 2024, que estimam que seja um ano mais difícil.



A sondagem da Intercampus revela que quase seis em cada dez portugueses (58,1%) esperam gastar menos do que em 2022. Os jovens ...