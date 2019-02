Em 2018, os portugueses gastaram mais de três mil milhões de euros fora de Portugal pela primeira vez. As despesas lá fora passaram a ter mais peso no total dos gastos das famílias.

Bruno Simão/Negócios

O histórico mostra que as despesas dos residentes fora do território económico (nome técnico deste indicador) estão a subir gradualmente desde 2011, depois de se ter registado uma queda entre 2010 e 2011 (ver gráfico). As compras realizadas no estrangeiro com cartões bancários portugueses atingiram máximos históricos no verão de 2018.



Estas despesas passaram assim a pesar mais no total da despesa das famílias, ainda que tenham pouca expressão. Em 2011, as despesas fora de Portugal representavam 1,9% do total da despesa. Em 2018, o peso foi de 2,7%, ou seja, por cada 100 euros gastos pelos portugueses, 2,7 euros foi no estrangeiro.

Apesar desta evolução, os gastos dos portugueses lá fora continuam a ser muito inferiores à despesa dos não residentes (incluindo turistas) em território nacional. No ano passado, os turistas gastaram 13.392 milhões de euros em Portugal, o que é mais de quatro vezes superior aos gastos dos residentes no estrangeiro.

Nos últimos anos, o consumo dos não residentes tem crescido a um ritmo superior ao dos residentes. Durante sete trimestres consecutivos cresceu acima de dois digítos, tendo depois desacelerado no terceiro e no quarto trimestre de 2018 (aumentos de 4% e 3,3%, respetivamente).

Note-se que o consumo dos não residentes, designadamente os turistas, não entra na rubrica de consumo privado, mas sim nas exportações.



Se é verdade que os turistas nunca gastaram tanto em Portugal , também é verdade que os portugueses nunca gastaram tanto no estrangeiro. É isso que mostram os dados de 2018 divulgados esta quinta-feira, 28 de fevereiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Os portugueses gastaram 3.157 milhões de euros no estrangeiro em 2018, mais 7,3% do que em 2017. Foi a primeira vez que os residentes em Portugal registaram uma despesa superior a três mil milhões de euros fora do território nacional.Estes dados são em volume, ou seja, descontam o impacto da variação dos preços. Tal permite perceber que os portugueses estão a deixar mais dinheiro lá fora não pelo aumento dos preços, mas por estarem a adquirir mais bens ou serviços fora de Portugal.Já havia indícios de que este recorde seria alcançado. Em outubro do ano passado, o Banco de Portugal revelou que