Apesar do otimismo face ao futuro, a situação atual da economia portuguesa tem um saldo negativo na avaliação feita pelos portugueses. Ainda assim, a avaliação evoluiu de forma positiva face ao Eurobarómetro anterior.É na perceção que têm da sua situação económica particular - ou seja, do agregado familiar - que os portugueses mostram-se mais positivos. Há uma "larga maioria" (67%) satisfeitos com as suas finanças pessoais, ainda que essa proporção seja inferior à média da União Europeia."Esta tendência positiva no plano económico reflete-se na esfera política", refere o comunicado de Bruxelas, explicando que "os portugueses avaliam positivamente o funcionamento da democracia nacional, com cerca de 61% de avaliações favoráveis, acima da média europeia de 54%".A opinião pública portuguesa continua também favorável à União Europeia dado que 59% dos inquiridos tem uma imagem positiva, face a 29% neutra e 11% negativa. Este valor fica acima da média europeia de 42% e só é superado pela Irlanda (63%) e Bulgária (61%). Entre os jovens e os estudantes, "o sentimento de cidadania europeia é particularmente intenso (94%)".Com a melhoria das contas públicas e a redução progressiva do endividamento público, a preocupação dos portugueses com a dívida pública tem vindo a baixar gradualmente, situando-se atualmente nos 7% dos inquiridos, semelhante à média europeia. O Governo espera que o rácio da dívida no PIB fique abaixo dos 100% até ao final da atual legislatura (2023).No entanto, há outras preocupações que estão a ganhar mais importância. É o caso da saúde e da segurança social que é referido por 44% dos inquiridos, mais 11 pontos percentuais do que no Eurobarómetro anterior.Esta subida da preocupação com a saúde e a reforma faz com que Portugal seja o terceiro país onde a população está mais preocupada com estes temas, apenas superado pela Finlândia (48%) e da Eslováquia (45%).Por outro lado, os portugueses não estão preocupados tanto quanto os europeus em temas como o ambiente/clima, a habitação, o crime, a imigração ou o terrorismo - neste último caso, nenhum inquirido mostrou preocupação com isso, como mostra o gráfico seguinte.