Preços continuam a subir. Inflação fica nos 3,3% em janeiro

A taxa de inflação homóloga continuou a subir em janeiro, fixando-se nos 3,3%, acelerando face ao valor registado em dezembro, que ficou em 2,7%, segundo divulgou nesta segunda-feira, 31 de janeiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).



Segundo o INE, que apresenta agora a sua estimativa rápida, houve "acelerações nos preços na generalidade das categorias" que compõem o Índice de Preços no Consumidor (IPC).



Isso é visível através do indicador de inflação subjacente que cresceu 2,5% em janeiro, acelerando também face ao mês anterior (1,8% em dezembro). Este indicador exclui, do total do IPC, os preços dos produtos alimentares não transformados e energéticos.



Já os preços dos produtos energéticos devem ter crescido em janeiro face ao mesmo mês de 2021. O INE estima que a taxa de variação homóloga deste índice (apenas relativo aos produtos energéticos) tenha ficado nos 12% em janeiro (11,2% no mês precedente).



Os preços dos produtos alimentares não transformados também devem ter acelerado face a dezembro, embora em menor dimensão. Segundo o INE, este índice terá crescido 3,4% em janeiro, contra 3,2% em dezembro,



Taxa de inflação média nos 1,5%



Comparando em termos mensais, a subida de preços é menos expressiva. Em janeiro, o IPC terá avançado 0,3% (contra uma taxa de variação nula em dezembro).



O mesmo acontece com a taxa de variação média dos últimos doze meses. O INE estima que este indicador terá ficado nos 1,5% em janeiro, superior também face à taxa média de 1,3% registada em dezembro.



Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor português, que compara com os restantes países da União Europeia, terá crescido 3,4% em termos homólogos, acima dos 2,8% registados em dezembro.



(Notícia em atualização)