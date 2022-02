Inflação na zona euro sobe para 5,1% em janeiro

A inflação média da zona euro deverá acelerar para 5,1% em janeiro, em termos homólogos, contra os 5% de dezembro, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat.





"Espera-se que a energia tenha a maior taxa anual em janeiro (28,6%, comparado com 25,9% em dezembro), seguindo-se a alimentação, álcool e tabaco (3,6%, comparado com 3,2%)", aos quais se seguem os serviços (2,4%) e os bens industriais (2,3%).





Os dados do gabinete de estatísticas europeu indicam que com uma estimativa 3,4%, Portugal tem a segunda taxa mais baixa em 18 países da área do Euro, a par da Finlândia e a seguir a França (3,3%).



No topo da lista estão a Lituânia (12,2%), a Estónia (11,7%), a Bélgica (8,5%) e a Eslováquia (8,5%).



Na Alemanha, estima-se uma inflação em linha com a média (5,1%), euquanto em Espanha é mais elevada (6,1%).



Em comparação com o mês anterior, a inflação acelerou em 13 países (incluindo Portugal e Alemanha) e recuou em cinco.



Produtos energéticos a subir 12% em Portugal



Na segunda-feira, o INE tinha já divulgado a estimativa rápida relativa a Portugal, apontando para uma taxa de variação homóloga de 3,3% (3,4% no indicador comparável a nível europeu).



Explicava o INE que houve "acelerações nos preços na generalidade das categorias" que compõem o Índice de Preços no Consumidor (IPC).



O INE estima que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos tenha ficado nos 12% em janeiro (11,2% no mês precedente).



Notícia atualizada às 10:27 com mais informação