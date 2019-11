Preços estabilizaram em outubro em Portugal

A taxa de inflação em Portugal foi nula, em outubro, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 13 de novembro, confirmando assim os dados já divulgados no dia 31 de outubro, quando o INE publicou a estimativa rápida de inflação.

A contribuir para esta evolução estiveram as classes de "lazer, recreação e cultura" bem como de "restaurantes e hotéis". Estas duas classes foram as que mais subiram em cadeia no mês em análise. Já do lado oposto estiveram a "educação" e "transportes", cujas quebras acabaram por compensar as subidas dos outros componentes.



Quanto às rendas, o INE revela que a "variação homóloga das rendas de habitação por metro quadrado foi 3,4% em outubro", uma taxa 0,1 p.p. superior à apurada no mês anterior. "O valor médio das rendas de habitação registou uma variação mensal de 0,3%, valor idêntico ao registado no mês anterior. A região com a variação mensal mais elevada foi a de Lisboa (0,4%), tendo todas as restantes regiões apresentado variações positivas", acrescenta a mesma fonte.