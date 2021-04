Produção Industrial cresce pela primeira vez desde outubro

As fábricas portuguesas parecem estar a recuperar o tempo perdido depois de terem visto a sua atividade diminuir durante praticamente todo o ano de 2020. Em março, as fábricas nacionais produziram mais 5% do que no mesmo mês do ano passado.





De facto, março é o primeiro mês do ano a apresentar um crescimento da produção industrial, já que em fevereiro o Índice de Produção Industrial (IPI) apresentava uma variação homóloga de -2,8%. No final de contas, o trimestre fechou, ainda assim, numa queda de 1,5% face ao mesmo período do ano passado.





Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), ao longo do mês de março, "todos os Grandes Agrupamentos Industriais apresentaram variações homólogas positivas, sendo a Energia o único com desempenho inferior ao mês precedente". Os Bens Intermédios foram o principal impulsionador do índice depois de contrariarem a queda de 2,8% em fevereiro com um crescimento de 8,3% ao longo do mês de março. Já os Bens de Consumo e de Investimento recuperaram de quedas na ordem dos 9% em fevereiro com uma variação homóloga de 3,5% e 7,6%, respetivamente. A energia ficou-se pela variação de 0,3%.





Numa análise trimestral, o destaque vai para o abrandamento da queda de 0,6 pontos percentuais (p.p) do IPI com variações negativas em todos os componentes, especialmente na rubrica dos Bens de Consumo, que sofreu uma queda de 4% face aos 1,2% dos últimos três meses de 2020. O agrupamento Energia caiu 1,8% (-5,2% no último trimestre de 2020) e os Bens de Investimento registaram a variação negativa mais intensa de 4,6% (-8,2% no último trimestre de 2020).