Produção industrial aumentou 37% em abril mas ainda ficou aquém dos níveis pré-pandemia

O Índice de Produção Industrial aumentou 36,9% em abril face ao mesmo mês do ano passado. Segundo os dados publicados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a evolução "reflete em larga medida um efeito de base, uma vez que a produção do mês homólogo foi fortemente afetada pela pandemia".



Em abril de 2020, o índice situou-se em 74,5, "recuperando para 101,9 em abril de 2021, ainda assim abaixo dos 105,8 observados no mesmo mês de 2019", ressalva o INE. Em março, a subida homóloga tinha sido de 5,7%.



No que toca à variação mensal, o índice avançou 0,5% em abril, depois de uma quebra de 0,7% em março.





A produção das Indústrias Transformadoras aumentou 44% em abril face ao período homólogo. No entanto, "comparando abril de 2021 com abril de 2019, registaram-se variações do Índice de Produção Industrial e da secção das Indústrias Transformadoras de -3,7% e -4,1%, respetivamente", repara o INE.





O agrupamento de Bens de Consumo foi o que mais contribuiu para a variação do índice total, "originado por uma taxa de variação de 49,2%", depois de ter aumentado 4,3% em março. Ainda assim, o índice é 4,5% inferior ao registado em abril de 2019.Já os agrupamentos de Bens Intermédios e de Bens de Investimento registaram variações homólogas de 31,2% e 72,0%, respetivamente. Estes índices ficaram ainda 0,2% e 10,5% abaixo de abril de 2019.O agrupamento de Energia "passou de uma taxa de variação de 0,4% em março para 11,1% em abril". Mantém-se 2,7% abaixo de abril de 2019.