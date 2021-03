Produção industrial em Portugal com maior quebra desde julho

O Índice de Produção Industrial apresentou uma descida homóloga de 6,5%, em janeiro, a quebra mais acentuada de que há registo desde julho do ano passado.





Estes dados são disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), através do boletim "Índice de Produção Industrial" que foi publicado esta terça-feira, 2 de março, na página do gabinete de estatística nacional.





Em julho de 2020, o mesmo índice marcou uma descida de 8,2%, a quarta maior do ano. A quebra de 6,5% de janeiro representa um agravamento relativamente à descida de 4,6% de dezembro.





No arranque do ano, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas. O agrupamento de Bens de Consumo apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (-1,9 p.p.), originado por uma taxa de variação de -5,9%. Os agrupamentos de Energia e de Bens de Investimento contribuíram com -1,8 p.p. e -1,7 p.p., respetivamente, em resultado de variações homólogas de -9,4% e de -10,9%, pela mesma ordem. O agrupamento de Bens Intermédios passou de uma taxa de variação de 5,5% em dezembro, para -3,2% em janeiro, o que resultou num contributo de -1,1 p.p.