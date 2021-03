Produção industrial recupera fôlego em fevereiro, mas ainda abaixo do nível pré-pandemia

O índice de produção industrial apresentou uma queda homóloga de 2,4% em fevereiro deste ano, recuperando 3,8 pontos percentuais face à queda registada no mês anterior, de acordo com os dados revelados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O INE adianta que a taxa de variação da secção das Indústrias Transformadoras situou-se em -6%, face aos -5,1% em janeiro, num mês em que todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, exceto o de Energia.O agrupamento de bens de consumo apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (-3,3 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -9,7%, que compara com os -6,7% no mês anterior.O INE salienta que o único contributo positivo (2,7 pontos percentuais) partiu do agrupamento de energia, que passou de uma taxa de variação de -8,9% em janeiro, para 16,1% no mês em análise.Em termos mensais, o índice de produção industrial registou uma variação mensal de 1,2% em fevereiro (-1,1% em janeiro).