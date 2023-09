Reino Unido destoa no G20 com PIB ainda abaixo do pré-covid

As 20 maiores economias do mundo, que compõe o G20, conseguiram, no segundo trimestre, um produto interno bruto (PIB) acumulado superior em 8,8% ao registado no trimestre antes do aparecimento dos primeiros casos de covid-19. Mas há um país que continua a destoar no G20, com a economia ainda abaixo dos valores pré-pandemia e a impedir uma descolagem maior no PIB das 20 maiores economias: o Reino Unido.





...