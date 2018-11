Hoje a Comissão Europeia vai revelar as previsões de Outono onde se incluem estimativas para a economia portuguesa. Em Julho, na última actualização, Bruxelas previa que a Zona Euro registasse um crescimento de 2,1% (abaixo dos 2,3% previstos na Primavera) e que o PIB de Portugal crescesse 2,3%.



Questionado sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, cujas negociações continuam num impasse, Siza Vieira admitiu que "o Brexit não são boas notícias" para Portugal. Contudo, garantiu que quer manter uma relação de proximidade com os britânicos uma vez que são um dos principais parceiros comerciais da economia nacional.



E será também de proximidade a relação com a China. "É verdade que o investimento chinês tem sido significativo nos últimos anos e nós saudamos isso", disse o ministro da Economia.

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou esta quinta-feira, 8 de Novembro, que "espera" que a economia portuguesa continue a crescer acima da média europeia no futuro. As declarações foram feitas à Bloomberg à margem do Web Summit, evento tecnológico que termina hoje.Siza Vieira referiu que esse desempenho do PIB português acima da média da Zona Euro aconteceu nos últimos oito trimestre e deverá continuar a marcar a recuperação económica do país, no sentido de convergência com a Europa.Para tal o Governo conta com o contributo das exportações e o investimento, principalmente este último . Siza Vieira mostrou-se confiante na aceleração tanto do investimento privado como do público. O forte desempenho do investimento esperado pelo Executivo é o argumento para estimar uma subida do PIB de 2,2% no próximo ano quando a maior parte das economias prevê uma desaceleração mais forte.