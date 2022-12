Taxa de poupança das famílias regressa a valores de 2008

permite alisar as variações registadas de cada trimestre, que são muito mais irregulares. No final do terceiro trimestre deste ano, a poupança média bruta estaria próxima dos 8

mil milhões de euros, quando no trimestre anterior se fixou acima dos 9 mil milhões de euros.



"A taxa de poupança das famílias mede a parte do rendimento disponível que não é utilizado em consumo final", refere o INE, "sendo calculada através do rácio entre a poupança bruta e o rendimento disponível", detalha o gabinete de estatística.



O INE refere ainda que o rendimento disponível bruto (RDB) ajustado nominal das famílias per capita fixou-se em 17,6 mil euros no 3.º trimestre de 2022, o que "representou um aumento de 1% face ao trimestre anterior", sendo que este rendimento disponível bruto "por incluir o valor dos bens e serviços adquiridos ou produzidos pelas administrações públicas ou instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias (ISFLSF) e que se destinam ao consumo das famílias, como sejam, por exemplo, comparticipações na aquisição de medicamentos pelas famílias".



O gabinete de estatística refere ainda que o "RDB ajustado das famílias per capita em termos reais, que constitui um indicador mais adequado num contexto de inflação elevada, diminuiu 0,4% no 3.º trimestre de 2022, mas, no entanto, o consumo individual em termos reais aumentou 0,4%".



