UE e Zona Euro travam a fundo no terceiro trimestre: crescem apenas 0,2%

Os Estados-membros da União Europeia (UE) e da Zona Euro viram as suas economias crescer, em média, apenas 0,2% no terceiro trimestre deste ano, travando a fundo face ao trimestre anterior, divulgou nesta segunda-feira, 31 de outubro, o Eurostat.Segundo o gabinete de estatísticas da UE, que divulgou nesta sexta-feira os primeiros dados do andamento de parte (10) das economias europeias no terceiro trimestre, a UE cresceu 0,2% face ao trimestre anterior, num forte abrandamento face aos 0,7% registados no segundo trimestre.A conclusão é semelhante para a Zona Euro: depois de ter crescido 0,8% em cadeia no segundo trimestre, a economia da média dos países da moeda única que já remeteram dados ao Eurostat avançou apenas 0,2%.Comparando com o mesmo trimestre do ano anterior, o PIB da zona euro cresceu 2,1% e o da UE avançou 2,4% (contra 4,3% nas duas zonas no terceiro trimestre de 2021).Entre os Estados-membros que já apresentaram dados, a Suécia registou a maior subida em cadeia, seguindo-se Itália (0,5%), Portugal e a Lituânia (ambos com 0,4%). Ou seja, Portugal conseguiu crescer acima da média neste terceiro trimestre.Destaque ainda para a Alemanha, considerada o motor económico da UE: o PIB alemão deslocou ligeiramente da estagnação no terceiro trimestre. No terceiro trimestre, a economia alemão cresceu 0,3% face ao trimestre anterior (quando tinha registado uma taxa de variação em cadeia de 0,1%).Por outro lado, destaca o gabinete de estatísticas europeu, há Estados-membros que registam contrações face ao trimestre anterior. É o caso da Letónia (-1,7%), bem como a Áustria e a Bélgica (ambos com -0,1%). Em termos homólogos, as taxas de crescimento são positivas para todos os países exceto na Letónia (-0,4%), destaca o Eutostat.Estes dados constam ainda de estimativas rápidas e podem ser alvo de revisões no futuro, recorda o Eurostat.