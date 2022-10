Economia acelera ligeiramente e cresce 0,4% no terceiro trimestre

4,9%, divulgou nesta segunda-feira, 31 de outubro, o INE.





A economia portuguesa cresceu 0,4% em cadeia no terceiro trimestre deste ano, acelerando ligeiramente face ao ritmo registado no trimestre anterior, e em termos homólogos, avançouSegundo o INE, a economia cresceu 0,4% no terceiro trimestre deste ano face aos três meses anteriores. O ritmo de crescimento, embora ainda perto da estagnação, denota uma melhoria de 0,3 pontos percentuais face ao registado no segundo trimestre deste ano, quando PIB travou a fundo (crescendo apenas 0,1%).No terceiro trimestre, o contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB passou a positivo entre julho e setembro - o que não aconteceu nos três meses anteriores - com o crescimento do consumo privado a destacar-se "apesar da aceleração dos preços no consumidor", explica o INE.Em sentido contrário, o contributo da procura externa líquida foi inferior ao observado no trimestre anterior.Por outro lado, e olhando para os dados do PIB em termos homólogos, houve um crescimento de 4,9% no terceiro trimestre, em abrandamento face ao mesmo trimestre de 2021 (quando a economia avançou 7,4%).Neste caso, o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no terceiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2021, verificando-se "uma desaceleração do consumo privado e do investimento".Em termos homólogos, o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB também diminuiu, "traduzindo a desaceleração das exportações de bens e serviços, em volume, mais intensa que a das importações", explica o INE."Em resultado do crescimento pronunciado do deflator das importações, superior ao observado nas exportações, verificou-se uma perda significativa de termos de troca pelo sexto trimestre consecutivo, embora menos intensa que no trimestre anterior", acrescenta.Recorde-se que os dados de 2021 (e os de 2022 em termos homólogos, pelo efeito volume) são ainda afetados pelo efeito da pandemia de covid-19, que teve início em março de 2020 e que implicou confinamentos ainda em 2021, com o período mais duro a ser registado no início do ano passado.(Notícia atualizada às 9:59 com mais informação)