Zona Euro com ligeira contração no 3.º trimestre. Portugal tem melhor desempenho homólogo

O PIB da Zona Euro contraiu 0,1% no terceiro trimestre deste ano, face aos três meses anteriores, quando registou uma expansão de 0,2% em cadeia, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta terça-feira pelo Eurostat.Tendo em conta os dados já divulgados, referentes a 13 países, seis registaram uma contração em cadeia do PIB, enquanto os restantes tiveram crescimentos, numa lista encabeçada pela Letónia (0,6%). Portugal teve uma contração de 0,2%, pior que a média da Zona Euro."No terceiro trimestre de 2023, o PIB corrigido de sazonalidade diminuiu 0,1% na área do euro e aumentou 0,1% na UE, em comparação com o trimestre anterior", refere o gabinete de estatística da União Europeia, alertando para o facto de se tratar de "estimativas provisórias preliminares do PIB que se baseiam em fontes de dados incompletas e sujeitas a revisões adicionais."Por Estados-Membros com dados disponíveis, "a Letónia (+0,6%) registou o maior aumento em comparação com o trimestre anterior, seguida pela Bélgica (+0,5%) e Espanha (+0,3%)", indica o Eurostat, acrescentando que "as descidas mais acentuadas foram registadas na Irlanda (-1,8%), Áustria (-0,6%) e República Checa (-0,3%).""As taxas de crescimento face ao mesmo trimestre do ano anterior foram positivas para cinco países, com os valores mais elevados observados para Portugal (+1,9%), Espanha (+1,8%) e Bélgica (+1,5%). As descidas mais elevadas foram registadas na Irlanda (-4,7%), Estónia (-2,5%), Áustria e Suécia (-1,2% ambos).Em termos homólogos, "as taxas de crescimento face ao mesmo trimestre do ano anterior foram positivas para cinco países, com os valores mais elevados observados para Portugal (+1,9%), Espanha (+1,8%) e Bélgica (+1,5%). As descidas mais significativas foram registadas na Irlanda (-4,7%), Estónia (-2,5%), Áustria e Suécia (-1,2% ambos)", acrescenta o Eurostat.