Zona Euro fecha 2020 com inflação no vermelho. Ficou em -0,3%

A taxa de inflação harmonizada (HIPC) da zona euro ficou em -0,3% em dezembro de 2020, quando comparada com o mesmo mês do ano anterior. Este foi o quinto mês consecutivo em que a variação dos preços ficou em terreno negativo. O número foi revelado esta quarta-feira pelo Eurostat, o organismo de estatísticas da União Europeia.Face a novembro, a evolução do HIPC foi positiva, subiu 0,3%, mas continua muito aquém do objetivo fixado pelo Banco Central Europeu (BCE) de manter a evolução dos preços num valor abaixo, mas próximo, de 2%.Segundo o Eurostat, o principal contributo para a queda dos preços vem dos bens energéticos. Sem contar com estes produtos, a inflação de dezembro teria sido positiva, de 0,5%. Mesmo assim, este número continua aquém da meta do BCE.Em contrapartida, a puxar o número para cima estão os preços dos serviços, que deram uma ajuda de 0,3 pontos percentuais, e dos bens alimentares, álcool e tabaco (com um contributo de 0,25 pontos percentuais).Estes números são fundamentais na avaliação do BCE, na próxima reunião de definição da política monetária, que está agendada para amanhã. O banco central já tem no terreno várias medidas para ajudar ao financiamento da economia e que deveriam sustentar os preços, mas a pandemia prejudicou a procura em 2020.