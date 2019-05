Reuters

A secretaria-geral do Ministério da Administração Interna vai gastar 345,1 mil euros numa campanha de esclarecimento para as três eleições que se vão realizar este ano.

O contrato estabelece que a empresa Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia, que ganhou o concurso público, vai produzir uma "estratégia de comunicação, de criatividade e de produção das campanhas de esclarecimento a desenvolver para os três atos eleitorais, bem como a estratégia de meios, o planeamento e a compra de espaço para a campanha destinada a "Eleição do Parlamento Europeu".

O contrato está em vigor até ao final do ano. As características e especificações do contrato constam num anexo que não foi tornado público.

O ano eleitoral começa a 26 de maio com as eleições para o Parlamento Europeu, prossegue a 22 de setembro com as eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e termina a 6 de outubro com as legislativas.

A Secretaria-Geral do MAI contratou ainda a empresa DOMP – Desenvolvimento Organizacional, Marketing e Publicidade para elaborar "estudos de mercado quantitativos a realizar em cada um dos três atos eleitorais".

O contrato, no valor de 34,3 mil euros, foi celebrado também após concurso público e tem um prazo de execução de 210 dias. Deste total, 1.161 foram por ajuste direto (33,7 milhões de euros) e 220 após concurso público (57,4 milhões).

Na última semana foram publicados 2.256 contratos de empreitadas e de aquisição de bens e serviços no portal Base no valor global de 128,2 milhões de euros. Deste total, 1.161 foram por ajuste direto (33,7 milhões de euros) e 220 após concurso público (57,4 milhões).

Câmara de Torres Vedras compra 48 mil pastéis de feijão para oferta

A câmara municipal de Torres Vedras decidiu comprar 48 mil pastéis de feijão para oferta. De acordo o contrato publicado no portal Base, a autarquia vai pagar um total de 23,6 mil euros em quatro mil dúzias de pastéis (5,9 euros a dúzia).



O Pastel de Feijão de Torres Vedras encontra-se atualmente em fase de qualificação como produto de Indicação Geográfica Protegida (IGP), contando com um universo de cerca de 30 produtores.



Câmara das Caldas da Rainha paga 180 mil euros pela exposição do World Press Cartoon

A câmara municipal das Caldas da Rainha vai pagar 180 mil euros para ter a exposição do "World Press Cartoon", que vai decorrer entre este sábado e o final de junho no Centro Cultural e de Congressos do município.

O contrato, feito por ajuste direto com a WPC - World Press Cartoon, Organização de Eventos, Lda, tem um prazo de execução de 254 dias.

De acordo com a informação divulgada no site da autarquia, o maior salão internacional de cartoon do mundo recebeu cerca de 900 propostas ao concurso do melhor desenho de 71 novos autores de 68 países.

Marinha gasta 30,8 mil euros na pintura da residência de comandante nos Açores

O Ministério da Defesa Nacional vai gastar 30,8 mil euros , mais IVA, na pintura da residência de um comandante da Marinha, localizada em Ponta Delgada.

De acordo com o pedido de compra publicado no portal Base, o contrato celebrado com a empresa de José Manuel Janeiro após consulta prévia tem um prazo de execução de 20 dias.



PSP. Reparação de dois veículos com canhão de água vai custar 45,7 mil euros

A PSP vai reparar dois veículos com canhão de água para "manutenção da ordem pública" por um total de 45,7 mil euros, mais IVA.

O contrato foi assinado com a empresa Rodasa – Comércio de Veículos após consulta prévia e tem um prazo de execução de 45 dias.

De acordo com o documento, os serviços a prestar incluem "o projeto e fabrico de novas tubagens em aço inoxidável para o sistema de enchimento da cisterna, alimentação da bomba principal de água, canhão de água e jatos direcionais".

A empresa terá ainda de fazer uma "reparação geral da chaparia, com aplicação de nova chapa nas zonas mais danificadas" e "uma pintura geral com primários para tratamento anticorrosivo de exterior da carroceira e cabine".

OS 10 MAIORES CONTRATOS DA SEMANA



