Contrato visa o reforço da iluminação do estádio do clube da margem Sul para efeitos de transmissão na Sport TV. Esta era uma das condições para que o jogo se realizasse no estádio do Cova da Piedade.

A Câmara de Almada vai gastar 48,4 mil euros, mais IVA, no reforço de iluminação no Estádio Municipal José Martins Vieira para a transmissão do jogo da Taça de Portugal entre o Cova da Piedade e o Sport Lisboa e Benfica na Sport TV.



O contrato, divulgado esta semana no portal Base, foi assinado por aujste direto com a empresa Un Party - Unipessoal, Lda, e tem um prazo de execução de quatro dias.



O Negócios tentou obter mais pormenores sobre este contrato, mas a autarquia limitou-se a publicar a nota de encomenda que não acrescenta mais nenhum dado relevante.



Esta era uma das condições que teria de ser assegurada para que o jogo referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal se realizasse no estádio da equipa da margem sul do Tejo.



No comunicado divulgado no final da semana passada, o Cova da Piedade informou que houve "um trabalho conjunto" das direções de clube e SAD e da Câmara Municipal de Almada, que permitiu a realização do encontro no recinto em questão.



O jogo está marcado para esta sexta-feira às 20h30. Na segunda eliminatória o clube da segunda Liga bateu o Vasco da Gama de Sines por quatro bolas a zero. Quanto ao Benfica, o jogo de hoje é a estreia na prova raínha do calendário futebolístico português.





