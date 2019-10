A câmara municipal de Leiria vai pagar 100 mil euros, mais IVA, para promover a marca do distrito na novela da SIC "Nazaré". contrato por ajuste direto, publicado esta semana no portal Base, determina que a produtora SP Televisão compromete-se a promover a "marca 'Leiria' na próxima novela a transmitir pelo canal SIC Generalista" nos termos definidos na Parte II - Cláusulas Técnicas do Caderno de Encargos" do contrato.Esta parte do contrato, assinado no dia 4 de outubro, não foi divulgada pelo que não é possível avançar com mais pormenores sobre este contrato.A única informação adicional relevante que se pode ver no contrato diz respeito às condições de pagamento. "50% logo que seja comunicada pela SP o início da emissão da novela, previsto para o início de setembro de 2019; 50% logo que seja comunicada pela SP que já foram emitidos metade dos episódios previstos, o que estima suceder em fevereiro de 2020".

Este não é o primeiro contrato do género a ser publicado no portal Base. Em setembro, o Público noticiou que a Ordem dos Enfermeiros (OE) pagou 36.080 euros, mais IVA, para ter uma personagem enfermeira na mesma telenovela.



O contrato assinado a 25 de julho mas só publicado em agosto tem como objectivo "a aquisição de serviços de promoção e difusão da profissão de enfermeiro em programa televisivo".

a estratégia de divulgação e dignificação da profissão"

. A bastonária recordou que

Na altura, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, justificou a decisão com ", além de patrocinar esta personagem, a OE dava ainda apoio técnico a uma outra actriz que faz de enfermeira especialista em reabilitação numa outra telenovela, sem qualquer custo, salientando que havia outras entidades a patrocinar personagens em telenovelas, como a EMEL.

A Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros vai gastar 2,6 milhões de euros, mais IVA, na aquisição de serviços "de receção e expedição de malas diplomáticas" até 2024.



De acordo com o contrato, celebrado com as empresas TNT Portugal e TNT Express Nederland após um concurso limitado por prévia qualificação, estabelece que os serviços por via aérea, terrestre e marítima, abrangem "todos os postos diplomáticos e consulares portugueses atualmente existentes no estrangeiro ou a abrir no decurso de vigência do contrato (com exceção dos postos diplomáticos de Havana e Teerão)".



"A escolha do meio de transporte será feita pelos serviços competentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros", lê-se ainda no contrato, que determina, desde já, que "por regra, o transporte será efetuado por via aérea".





Serviços prisionais encomendam estudo por 138 mil euros

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) encomendou um estudo sobre "as condições socioprofissionais e a aplicação do Estatuto do Corpo da Guarda Prisional" por 138 mil euros, mais IVA.



O contrato, celebrado por ajuste direto com o Centro de Estudos Sociais, em Coimbra, tem um prazo de execução de um ano.

Ainda este mês, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional emitiu um comunicado onde manifestava a sua indignação face ao comportamento do Ministério da Justiça "relativamente ao incumprimento relativamente a muitos aspectos relacionados com o estatuto profissional, que estão ainda por regulamentar". O SNCGP acusava o Governo de "nunca ter valorizado suficientemente o papel fundamental dos guardas prisionais".

Câmara de Vila do Conde concessionou exploração do Convento de Santa Clara por 2,5 milhões

A câmara municipal de Vila do Conde concessionou a exploração do Convento de Santa Clara para um hotel de 5 estrelas por um período de 50 anos por 2,5 milhões de euros, mais IVA.



O contrato foi celebrado em dezembro de 2018 com o grupo hoteleiro açoriano Slicedays após concurso público mas só foi publicado esta semana no portal Base.



O documento divulgado revela que o primeiro outurgante do contrato é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que em 2014 cedeu o imóvel à autarquia. O convento foi integrado no Programa Revive e em 2017 foi assinado o memorando de entendimento que cedeu o imóvel à câmara, comprometendo-se esta a lançar um concurso público internacional para a sua exploração.



Se tudo correr bem, o novo hotel "de cinco estrelas premium" deverá abrir as portas nos primeiros meses de 2021.