David Martins / Correio da Manhã

A Câmara de Lisboa vai gastar mais de dez milhões de euros nos próximos dois anos em serviços de "higiene e limpeza de edifícios, instalações e eventos do Município".

Os 12 contratos publicados no portal Base foram celebrados ao abrigo de um acordo-quadro. Sete contratos foram assinados com a empresa Interlimpe Facility Services e cinco com a Euromex - Facilitry Services.



Em termos totais, a autarquia da capital publicou 95 contratos no montante global de 12,4 milhões de euros. Entre os procedimentos divulgados destaque para os 57 contratos de prestação de serviços "na área de actividade da recolha de resíduos sólidos da cidade" por um período de 420 dias. O valor de cada contrato é de 15.752,55 euros. Foram todos por ajuste direto.



1.616 ajustes diretos Na última semana foram publicados 3.089 contratos de aquisição de bens e serviços e de empreitadas de obras públicas no valor total de 150,2 milhões de euros. Mais de metade (1616) dos contratos foram feitos por ajuste direto e só 312 foram após concurso público.





IP paga 5,8 milhões para "controlar vegetação" da rede ferroviária

A Infraestruturas de Portugal foi outro dos organismos que esteve muito ativo esta semana, com a publicação de oito contratos no valor total de 11,6 milhões de euros.

O maior contrato (2,8 milhões) é relativo à empreitada de "reforço dos Pilares P4 e P5 da Ponte da Praia, da Linha da Beira Baixa". O contrato foi celebrado com a empresa Extraco - Construccións e Proxectos após concurso público e tem um prazo de execução de um ano.

Mas os contratos que mais se destacam são os relativos à aquisição de serviços de "controlo de vegetação (dos 2 aos 5 metros) e desmatação no edificado na Rede Ferroviária Nacional em 2019".



Os três contratos publicados têm um custo total de 5,8 milhões de euros e foram assinados com a empresa Perene, SA, após concurso público.

CMVM: Quase um milhão na manutenção de licenças da Microsoft

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) vai pagar 939,6 mil euros na "manutenção das licenças e assistência técnica de suporte e resolução de problemas dos produtos Microsoft".

O contrato assinado com a empresa Iten Solutions – Sistemas de Informação tem a duração de três anos e foi celebrado após concurso público.



Em termos globais, a CMVM publicou seis contratos no valor total de 1,6 milhões de euros. O regulador da bolsa contratou ainda os serviços de consultoria da Ernest & Young com "o propósito de apoiar o programa de transformação de sistemas".



O contrato de 443,5 mil euros tem a duração de 852 dias e foi assinado também após concurso público.

NOTA

"Contratos da semana" é a rubrica semanal do Negócios. Todas as sextas-feiras, o leitor poderá ficar a saber os principais procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas dos organismos e entidades da Administração Central, Local, Regional e do Sector Empresarial do Estado que foram publicados no portal Base na última semana. Mais do que concluir se o dinheiro dos contribuintes está ou não a ser bem aplicado, o objectivo desta nova rubrica é dar uma ideia aos leitores sobre as áreas e o valor das despesas do dia-a-dia dos nossos serviços públicos, destacando sempre os 10 procedimentos contratuais mais elevados e alguns dos contratos mais curiosos.