A câmara municipal de Lisboa vai gastar 531,3 mil euros (432 mil mais 99,3 mil em IVA) no combate às pragas de baratas e ratos da cidade.



De acordo com o contrato assinado no dia 20 de maio com a empresa CED - Companhia Europeia de Desinfeções após concurso público, mas só publicado esta semana no portal Base dos contratos públicos, os "serviços de controlo anti murino [ratos] e anti blatídeo [baratas] na cidade de Lisboa" serão prestados durante um prazo de três anos.





No dia 29 de agosto, a autarquia garantia no grupo que criou no facebook dedicado à "Limpeza Urbana da cidade" que a intervenção nos coletores de esgoto na via pública para desifestação de baratas, que decorria desde junho em toda a cidade, estava "em fase final".





"As intervenções no espaço público foram previamente articuladas com as juntas de freguesia que reforçam a varredura nas áreas intervencionadas", referiu a autarquia, assegurando que "com a intervenção na via pública os blatídeos aparecem tanto pelos sumidouros como por tampas de coletores, e assim surgem à vista dos cidadãos, mas morrem passado poucas horas".





"Os moradores devem também realizar a desinfestação das caixas de visita/esgotos dos coletores internos dos prédios, para manter o ambiente livre de pragas", recomendavam os responsáveis do grupo, revelando ainda que "o controlo de pragas urbanas é efetuado regularmente e após a conclusão das intervenções a CML fará ações de monitorização".



Esclarecimentos que surgiram no mesmo dia em que o Jornal de Notícias noticiou que os moradores e lojistas da Alameda dos Oceanos, no Parque das Nações em Lisboa, queixavam-se de uma praga de baratas enormes que tem invadido prédios e habitações.





Contactada na altura pelo JN, a Junta de Freguesia do Parque das Nações explicou que a praga apareceu depois de uma desinfestação. A desbaratização aconteceu na sequência da queixa de um morador e, por causa dessa ação "as baratas vieram à superfície, tendo morrido pouco depois e sido removidas por uma equipa da Junta".



No grupo "Lisboa - Higiene Urbana encontram-se, no entanto, munícipes de outras freguesias a queixarem-se do mesmo problema.



OUTROS CONTRATOS



Na última semana foram publicados 2.930 contratos de empreitadas de obras públicas e de aquisição de bens e serviços no valor global de 166,9 milhões de euros. Deste total, 1.394 foram por ajuste direto (35,3 milhões) e 393 através de concurso público (86,8 milhões).



Centro Hospitalar do Algarve gasta 133,2 mil euros em um mês de vigilância

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve vai gastar 133,2 mil euros (108,3 mil mais IVA) em serviços de vigilância só no mês de setembro.



De acordo com o contrato publicado no portal Base, os serviços contratados à empresa Securitas após ajuste direto abrange "as Unidades Hospitalares de Faro, Portimão e Lagos2.



O documento revela ainda que os serviços de vigilância e segurança incluem ainda o "Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental, Centro de Medicina de Reabilitação do Sul, Serviço de Urgência Básica de Vila Real Santo António (SUB VRSA), Serviço de Urgência Básica de Loulé (SUB Loulé) e Serviço de Urgência Básica de Albufeira (SUB Albufeira)".



PSP compra 12 drones por 47,8 mil euros

A Polícia de Segurança Pública (PSP) comprou 12 drones quadricópteros por 47,8 mil euros (38,9 mil mais IVA).



O contrato, celebrado com a empresa Hanner & Hanniel após consulta prévia, abrange serviços de manutenção e ações de formação.



Além dos drones, o contrato inclui uma estação de controlo remoto e vários acessórios, uma câmara visual dual com modos de fotografia e de gravação de vídeo - 4K Ultra HD e uma câmara térmica dual com modos de fotografia (single shot e Burst shooting) e modos de vídeo.



O equipamento tem uma garantia de 24 meses "contra defeitos de fabrico, exceto das baterias, que é de 1 mês" e "no caso de anomalia ou defeito os equipamentos deverão ser substituídos no prazo de 24 horas, sem custos associados".



Câmara do Porto gasta 19,9 mil euros em dois kit´s antiterrorista

A câmara municipal do Porto comprou dois kit´s antiterrorista por 19,9 mil euros mais IVA.



De acordo com o contrato assinado com a empresa Micotec - Eletrónica, é "composto cada um por 12 barreiras móveis certificadas e caixa de transporte".



O prazo de execução do contrato é de 20 dias.



Câmara de Albufeira paga 779,6 mil euros em dois meses de serviços de limpeza urbana

A câmara municipal de Albufeira vai pagar quase 800 mil euros na aquisição de se serviços de recolha, transporte de resíduos urbanos em apenas dois meses.



O contrato, celebrado por ajuste direto com a empresa Luságua - Serviços Ambientais, tem um prazo de execução de apenas dois meses (setembro e outubro). O contrato abrange ainda serviços de limpeza urbana e serviços auxiliares no concelho.



NOTA

"Contratos da semana" é uma rubrica semanal do Negócios. Todas as sextas-feiras, o leitor poderá ficar a saber os principais procedimentos de aquisição de bens e serviços e empreitadas de obras públicas dos organismos e entidades da Administração Central, Local, Regional e do Sector Empresarial do Estado que foram publicados no portal Base na última semana. Mais do que concluir se o dinheiro dos contribuintes está ou não a ser bem aplicado, o objetivo desta nova rubrica é dar uma ideia aos leitores sobre as áreas e o valor das despesas do dia-a-dia dos nossos serviços públicos, destacando sempre os 10 procedimentos contratuais mais elevados e alguns dos contratos mais curiosos.