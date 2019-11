A Assembleia da República vai pagar 23,1 mil euros, mais IVA na aquisição de serviços de "tratamento de roupa e lavagem a seco de outros tecidos", de acordo com o contrato publicado esta semana no portal Base.



O contrato, celebrado com a empresa New Services após concurso público, tem a duração de um ano e pode ser prorrogado automaticamente pelo prazo de um ano, sendo que o prazo máximo não poderá ser superior a três anos.



A lista de artigos que são objeto deste contrato inclui almofadas, guardanapos, toalhas de mesa, colchas, cobertores, cortinados, carpetes, bandeiras e puffs, entre outros.



Esta semana foi publicado também outro contrato celebrado pelo Parlamento tem em vista a compra de cadeiras de secretária para os grupos parlamentares e serviços.



O contrato, no valor de 22,8 mil euros, mais IVA, foi assinado com a empresa Simples e Gradual após consulta prévia, e tem a duração de um ano.



Segundo o documento publicado no portal Base, a empresa compromete-se a entregar 70 cadeiras tipo A, ao preço unitário de 159,9 euros, no prazo máximo de 40 dias, e "a pedido e de acordo com as necessidades da Assembleia da República", durante a vigência do contrato.



O contrato prevê ainda a aquisição de cadeiras tipo B, ao preço unitário de 150 euros, e apoio de cabeça (23,46 euros).





A Assembleia da República contratou ainda uma empresa de limpeza por 117,6 mil euros, mais IVA, para serviços durante dois meses.



O contrato, assinado em abril com a Vadeca - Facility Services, após concurso público, só foi publicado esta semana no portal Base.



O documento determina que os serviços de limpeza serão efetuados no Palácio de São Bento; no Novo Edifício, incluindo as instalações da GNR e da PSP; na residência oficial do presidente da Assembleia; no parque de estacionamento subterrâneo (praça de São Bento); na Casa Amarela (Rua de São Bento); na Casa Azul (rua D. Carlos I); Edifício D. Carlos; Creche (Rua D. Carlos I); e Edifício das Entidades Externas (Rua D.Carlos I).



OUTROS CONTRATOS



Esta semana foram publicados 2.919 contratos de empreitadas e de aquisição de bens e serviços no valor de 160,6 milhões de euros, dos quais 1.539 foram por ajuste diretos (32,6 milhões) 360 concursos (85,8 milhões).