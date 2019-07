Tratolixo compra 614 quilos de bacalhau da Noruega

A Tratolixo, empresa intermunicipal de tratamento de resíduos sólidos dos municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra, comprou 614 quilos de bacalhau da Noruega por 7,4 mil euros (mais IVA).





A aquisição foi feita por ajuste direto à empresa Riberalves e tem um prazo de execução de sete dias.A empresa publicou este contrato no portal Base, divulgando apenas a nota de encomenda, documento que não acrescenta mais informação, excetuando o preço unitário de cada quilo: 12,20 euros.Questionada pelo Negócios, a empresa revelou que "a Tratolixo vai fazer 30 anos no dia 26, e por esse motivo" decidiu "oferecer cerca de dois quilos de bacalhau a cada trabalhador, em vez de um bem material qualquer, como um brinde".Segundo o relatório e contas de 2018, a Tratolixo tinha 271 funcionários mas segundo a informação dada esta sexta-feira o número de trabalhadores já é de cerca de 300. Detida a 100% pela AMTRES - Associação de Municípios de Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra, a Tratolixo é responsável pelo serviço público de tratamento de resíduos urbanos produzidos pelos cerca de 850.000 habitantes destes concelhos, abrangendo uma área geográfica de 753 km2.



OUTROS CONTRATOS



Instituto dos Registos e Notariado gasta 191 mil euros em call center



O Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) contratou a empresa Egor - Outsourcing para serviços de operação de centro de contacto telefónico por 191 mil euros, mais IVA.



De acordo com o contrato assinado no dia 17 após concurso público, o objetivo deste call center é permitir "um efetivo recebimento, tratamento e prestação de um serviço de qualidade superior no que respeita ao atendimento e prestação de serviços relativamente ao agendamento do Cartão do Cidadão".



O documento revela ainda que "é expectável que a execução do contrato ocorra integralmente no ano de 2019, podendo porém prolongar-se para 2020".



Esta aquisição surge numa altura em que têm vindo a público várias notícias dando conta do caos que se vive em várias conservatórias.



No final de junho, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) organizou uma concentração no Terreiro do Paço, no mesmo dia em que estes profissionais efetuam uma greve nacional em protesto contra a situação no setor.

Segundo o STRN, a greve pretendeu "chamar a atenção do primeiro-ministro para a necessária resolução dos diversos problemas que o setor atravessa e, em particular, para o caos que se está a instalar nos serviços, e que exige a sua intervenção".

O Correio da Manhã noticiou há uns dias que a introdução de uma nova aplicação informática provocou diversos problemas para a obtenção do Cartão de Cidadão nas conservatórias de registo civil por todo o País. Em muitos locais foi preciso esperar mais de meio dia para obter o documento.





Atualmente, existem 4.788 trabalhadores no setor, mas segundo o sindicato há um défice de cerca de 1.500 funcionários.