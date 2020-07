Apoios à covid-19 lideram 3.400 queixas enviadas à Provedoria de Justiça

abreiu cerca de 1.300 processos de queixa. Além disso, foram recebidas cerca de 1.700 chamadas nas linhas de atendimento telefónico dedicadas aos mais vulneráveis (crianças, cidadão com deficiência e idosos).



As queixas sobre os apoios extraordinários, nomeadamente os relacionados com emprego, motivaram a maior parte das 3.400 reclamações recebidas pela Provedoria de Justiça e relacionadas com a pandemia da covid-19.Numa entrevista ao Negócios e à Antena 1, a provedora de Justiça revelou que, desde meados de março, quando foi declarada a pandemia do novo coronavírus, recebeu 3.400 reclamações de cidadãos, às quais foi dada prioridade e resposta. "A maioria dos pedidos teve a ver com os apoios da emergência económica e social", destacou Maria Lúcia Amaral.Em causa estão, sobretudo, as medidas extraordinárias de apoio social e relacionadas com condições de trabalho, que motivaram mais de 500 queixas. Quanto às medidas extraordinárias de apoio, foram recebidas reclamações sobre o valor reduzido dos apoios, o atraso no seu pagamento e exclusões diversas (designamente de trabalhadores independentes e/ou que mudaram recentemente de regime).Já quanto às condições de trabalho, o lay-off fez com que vários cidadãos questionassem a Provedoria da Justiça quanto ao cálculo da compensação, à duração da medida e a atrasos no pagamento. Também o teletrabalho motivou dúvidas.Seguiram-se depois as queixas fiscais, sobretudo relacionada com a retenção de reembolsos de IRS em situações de dívidas fiscais , quando as execuções fiscais estavam suspensas e que motivaram cerca de 200 queixas. Depois de ter escrito ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a exigir que resolvesse a situação , Maria Lúcia Amaral afirma agora que o problema foi resolvido "com a colaboração notável do poder político". Os reembolsos deverão ser pagos até ao final de agosto.Deste total de reclamações, a Provedoria