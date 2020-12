240 mil pessoas renovaram o Cartão de Cidadão online

Foram 240 mil as pessoas que renovaram o Cartão de Cidadão online em 2020, uma ano em que foram registados 3 milhões de atendimentos presenciais nas Lojas do Cidadão. Num ano marcado pela pandemia, as Lojas do Cidadão necessitaram de adaptar o seu atendimento e aumentar a sua capacidade de resposta no que toca aos serviços digitais.





De forma a garantir o acesso de todos os serviços públicos presenciais, foram abertos mais de 105 novos Espaços Cidadão. Desta forma, existem atualmente 59 Lojas de Cidadão e 735 Espaços Cidadão distribuídos por todo o território nacional, fruto da articulação entre a Administração Central e as Autarquias.





O conjunto de serviços oferecidos por estes balcões foi também alargado. É agora possível renovar o Cartão de Cidadão (CC) em 573 Espaços Cidadão e, destes, 55 já permitem também fazer o levantamento no local.





Paralelamente à aposta nos serviços presenciais, foram também reforçados os serviços públicos digitais que, face à crise pandémica, têm agora uma importância redobrada, permitindo que cidadãos e empresas possam aceder a mais de 200 serviços online, sem necessidade de deslocações. Entre janeiro e dezembro, foram realizados perto de 240 mil pedidos de renovação do CC online e 270 mil alterações de morada.





"Prova da adesão dos cidadãos aos serviços digitais é o crescimento das Chaves Móveis Digitais que são já 2,5 milhões, sendo que destas mais de 1,5 milhões estão ativas, o que significa que foram de facto utilizadas para aceder a algum serviço", reforça em comunicado o Governo.





No que respeita às empresas, foram tramitados mais de 76 mil pedidos. A Declaração de estabelecimento Saudável & Seguro para Alojamento Local foi o mais solicitado (10.462), seguido do registo de Alojamento Local (7.574), do pedido de instalação de estabelecimento ou acesso à atividade por empresas de restauração e bebidas (4.489) e do pedido de instalação de esplanada aberta (4.431).





No total, o portal ePortugal, gerido pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA), permitiu a realização de mais de meio milhão de serviços e acumulou mais de 7 milhões de visualizações de página.





A atividade dos centros de contacto da AMA também registou um aumento significativo, tendo recebido um total de 1.760.827 chamadas e 399.720 emails. Com o agravamento da situação pandémica, as linhas telefónicas para cidadãos e empresas passaram de um volume médio mensal de 54.266 chamadas e de 11.946 emails (entre janeiro e fevereiro de 2020) para um volume superior a 160.000 chamadas e 36.000 emails por mês.





"O Governo continuará a trabalhar para aproximar o atendimento das pessoas e empresas, aprofundando a transformação digital da Administração Pública de forma inclusiva em todo o território e melhorando a acessibilidade física e digital", salienta ainda o comunicado.