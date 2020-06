Alenquer ultrapassa fasquia dos 100 infetados. Veja o mapa com a evolução no seu concelho

Há mais um concelho acima da centena de infetados pelo novo coronavírus, o que aumenta para 54 o total de conselhos com 100 ou mais casos confirmados de covid-19, o equivalente a 17,5% dos 308 municípios nacionais.





O boletim diário divulgado esta quinta-feira, 4 de junho, pela Direção Geral de Saúde indica que o concelho em causa é Alenquer, que regista um aumento de seis infetados face a ontem para 101 casos positivos.





Outro município que está à beira de atingir a centena de infetados é Amarante (99 casos positivos), que contabiliza mais um caso confirmado em relação a quarta-feira.





O concelho de Lisboa (2.536) continua a liderar de forma destacada a tabela dos municípios com maior número de casos de covid-19, registando um aumento de 50 infetados relativamente a ontem.





Vila Nova de Gaia permanece no segundo lugar da tabela com os mesmos 1.580 casos já ontem contabilizados.





Quanto ao terceiro posto houve nova troca de lugares. Depois de ontem ter ultrapassado o concelho do Porto ao registar um crescimento de 45 casos face a terça-feira, o município de Sintra manteve os 1.400 casos já ontem registados, pelo que o concelho portuense volta a ocupar a terceira posição com um total de 1.401 infetados.





Os dados reportados ao final desta manhã pela DGS mostram ainda que há mais um concelho a surgir na contabilização dos municípios com três ou mais infetados. Deste modo, são agora 228 os concelhos nesta condição (74% do total de municípios).





O concelho em causa é o de Angra do Heroísmo, que agora regista quatro infetados.



Mais de 300 novos casos pelo segundo dia seguido

De acordo com a instituição liderada por Graça Freitas, entre ontem e hoje contabilizaram-se, em Portugal, acima de 300 novos casos confirmados de codid-19 pelo segundo dia seguido. Em termos precisos, registou-se um aumento de 331 infetados em 24 horas para um total agora fixado em 33.592.



Já o número de fatalidades causadas pelo coronavírus teve um aumento de oito óbitos para 1.455 fatalidades desde o início do surto em Portugal. Estas oito mortes configuram um aumento de 0,6% das fatalidades, o menor ritmo de crescimento desde 15 de maio.