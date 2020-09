Após seis meses, Portugal ainda tenta sair do planalto

Decorrido meio ano desde os primeiros casos de infeção pelo novo coronavírus no país, Portugal tem conseguido estabilizar a propagação da pandemia. Sem as bruscas subidas de outras geografias, mas também sem quedas acentuadas, o país tenta encontrar forma de descer do planalto.

Após seis meses, Portugal ainda tenta sair do planalto









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.