As novas 3 fases de "libertação": Saiba o que pode fazer e a partir de quando

Fase 1:

Mais de 50% da população com vacinação completa (1 de agosto)

Regras passam a ser iguais em todo o território nacional continental;

Teletrabalho recomendado, quando atividades o permitam;

Fim da limitação de circulação na via pública a partir das 23h;

Fim de limites aos horários de abertura e homogeneização de horários de encerramento;

Público nos espetáculos desportivos, de acordo com regras a definir pela DGS;

DGS; Espetáculos culturais com 66% de lotação;

Bares sujeitos às regras da restauração.

Fase 2: Mais de 70% da população com vacinação completa

Fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos ao ar livre;

Restaurantes, cafés e pastelarias passam ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15 pessoas por grupo em esplanadas;

Serviços públicos sem marcação prévia;

Espetáculos culturais com 75% de lotação;

Eventos (nomeadamente casamentos e batizados) passam a ter limite máximo de 75% da lotação;

A primeira fase da nova estratégia de alívio das restrições associadas à pandemia arranca já no próximo domingo, 1 de agosto. O primeiro-ministro revelou que nesta nova estratégia as medidas aplicam-se a nível de todo o território continental, deixando de haver a distinção entre concelhos em função da situação epidemiológica específica de cada um.Quanto às restantes fases, António Costa não se comprometeu com um calendário exato, mas apontou para que a segunda fase possa começar no início de setembro, quando houver já 70% da população totalmente vacinada.



A derradeira fase, em que se regressará à "normalidade", está apontada pelo Executivo para outubro.





Fase 3: Mais de 85% da população com vacinação completa