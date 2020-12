AstraZeneca alia-se aos russos para criar vacina com maior eficácia

O fundo de investimento russo que financiou a Sputnik V adiantou que os testes clínicos para a combinação com a vacina da AstraZeneca deverão ter início no final do mês.



... A farmacêutica AstraZeneca acedeu ao desafio lançado pelos russos de unir esforços e combinar a vacina da sua autoria com a Sputnik V, desenvolvida pelo instituto russo Gamaleya.



O objetivo seria, através desta combinação, aumentar a eficácia das vacinas. O convite foi feito do lado de Moscovo através do Twitter, no mês passado.



A britânica AstraZeneca anunciou a decisão esta sexta-feira e o Fundo de Investimento Direto Russo, que financiou a vacina Sputnik V, adiantou que os testes clínicos para a combinação das duas vacinas deverão ter início no final do mês.



"Ser capazes de combinar vacinas de covid-19 diferentes pode ser útil para melhorar a proteção e/ou melhorar a acessibilidade da vacina", defendeu a AstraZeneca, através de um comunicado citado pela CNBC, esta sexta-feira. "É também provável que combinar vacinas leve a uma imunidade melhorada durante um período de tempo mais vasto", acrescentou.



A vacina da Astrazeneca foi produzida em colaboração com a universidade de Oxford, e é uma das várias que está a aguardar a aprovação dos reguladores para poder ser distribuída pela população. Esta vacina tem uma eficácia de 70,4%, de acordo com os estudos apresentados pela fabricante.

