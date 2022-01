Bares e discotecas devem continuar fechados por mais duas semanas

O Conselho de Ministros prepara-se para decidir a continuidade do encerramento dos bares e das discotecas por mais duas semanas, como medida de contenção da pandemia de covid-19. Já as escolas deverão retomar as aulas na próxima segunda-feira, tal como previsto. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo Correio da Manhã Segundo o jornal, estas decisões deverão ser tomadas esta manhã, mas são já dadas como muito prováveis. Dado o forte aumento do número de infeções no período das festas de Natal e Ano Novo, o objetivo do fecho dos bares e discotecas por mais duas semanas é evitar a concentração de pessoas. Já o início do período letivo em modelo presencial é visto como uma prioridade, pelo que as escolas deverão reabrir.As previsões dos especialistas do Infarmed indicam que o pico desta nova vaga de infeções deverá ser atingido na próxima semana, com um número de novos casos diários a variar entre 42 mil e 130 mil.