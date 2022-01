Portugal com mais 38.734 casos de covid-19 e 17 mortes nas últimas 24 horas. Internamentos sobem

Portugal contabiliza mais 38.734 casos de covid-19 e 17 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim revelado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Relativamente ao número de hospitalizações, há 1.353 pessoas internadas devido à covid-19, mais 42 face ao boletim anterior. Já os internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI), onde estão os pacientes cujo estado de saúde inspira mais cuidados, totalizam 161, mais três nas últimas 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou o maior número de casos, com 15.606 infeções. A região do Norte regista o segundo maior número de casos, com 14.689, seguida pelo Centro, com 4.558 casos.





O Alentejo regista mais 1.126 casos, enquanto o Algarve soma mais 940 casos, quase o dobro dos 591 registados no dia anterior. Madeira e Açores contam com mais 1.526 e 289 casos, respetivamente.





Lisboa e Vale do Tejo reportou mais nove mortes, seguida do Norte com mais quatro óbitos. Centro, Alentejo, Algarve e Madeira registam cada uma mais uma morte.





Há mais 6.800 casos ativos, para um total de 254.240, e o número de pessoas recuperadas da doença foi de 31.917, o valor mais alto desde o início da pandemia.

O anterior boletim, com dados relativos a quinta-feira, apresentou 39.074 casos de covid-19 e 25 mortes.