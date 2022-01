Bares e discotecas reabrem a 14 de janeiro com exigência de teste negativo

Os bares e as discotecas vão poder reabrir no próximo dia 14 de janeiro. A decisão foi anunciada esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, após a reunião do Conselho de Ministros.A entrada nestes estabelecimentos vai requerer a apresentação de um teste negativo à covid-19, uma medida que já esteve em vigor em dezembro.Mantém-se ainda a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública.O certificado digital será obrigatório para ter acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios.Nos grandes eventos, espaços sem lugares marcados e "recintos improvisados" será preciso teste negativo.Mantém-se ainda a redução da lotação dos estabelecimentos comerciais, de uma pessoa por cada cinco metros quadrados. Mas a partir do próximo dia 10 de janeiro já poderá haver saldos e promoções.O primeiro-ministro justificou as medidas com a necessidade de "avançar com cautela", perante a probabilidade do aumento de casos nas próximas semanas. As medidas estarão em vigor "pelo tempo que seja necessário", afirmou António Costa.