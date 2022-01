BE defende reabertura das escolas com outros procedimentos de isolamento

Leia Também Aulas recomeçam em 10 de janeiro, diz Governo

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu hoje que as escolas devem reabrir com outros procedimentos de isolamento das turmas, para que o ano escolar possa prosseguir "com toda a normalidade".Catarina Martins falava aos jornalistas no final de uma visita à Solidariedade Imigrante - Associação para a Defesa dos Direitos dos Imigrantes, em Lisboa, em que esteve acompanhada pelas deputadas do BE Beatriz Gomes Dias e Mariana Mortágua.Questionada sobre se concorda com o recomeço das aulas em 10 de janeiro, hoje anunciado pelo Governo, a coordenadora do BE considerou que "a escola é muito importante para as crianças e para os jovens, a escola é segura, e as escolas fechadas são um problema para o desenvolvimento, para a saúde mental dos jovens e, portanto, devem abrir". "Essa tem sido a opinião dos especialistas. Nós acompanhamos essa opinião", afirmou.Segundo Catarina Martins, "num país em que a população tem aderido à vacinação, é importante conseguir com essa vacinação também voltar a uma normalidade nas escolas, que será não só a abertura das escolas, mas seguramente também outros procedimentos no que diz respeito ao isolamento das turmas, etc., para que o ano escolar possa andar com toda a normalidade".A coordenadora do BE ressalvou que isso deve ser feito "garantindo a segurança e a saúde de toda a gente na escola: alunos, professores e todos os trabalhadores da escola". "É essa expectativa que temos, que sejam feitas as melhores decisões para que a escola possa funcionar, reforçando aliás os meios das escolas", acrescentou.O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, deu hoje como certo o recomeço das aulas em 10 de janeiro, afastando a possibilidade de serem adiadas devido ao aumento de casos de covid-19 em Portugal.