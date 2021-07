Bélgica pondera regras mais rígidas às chegadas com origem em Portugal

Leia Também Alemanha retira Portugal da lista de interdições de viajantes

As autoridades belgas estarão a considerar limitações às chegadas de portugueses ao país, com receio do aumento de casos de covid-19 em Portugal e preocupações ligadas à variante delta.De acordo com o site SchengenVisaInfo , a Bélgica poderá tornar obrigatória a realização de um teste covid-19 às pessoas que cheguem ao país a partir de Portugal. Além disso, o mesmo site refere que, no caso das pessoas que ainda não foram vacinadas, a Bélgica pondera um período de isolamento de dez dias a quem volte de Portugal.O mesmo site sublinha que decisão ainda não está finalizada."A decisão ainda não é final, mas claro que queremos manter a variante delta fora da Bélgica. É por isso que estamos a analisar a questão com o núcleo do governo e os estados federais para perceber que medidas adicionais podemos impor às pessoas que regressam de Portugal", afirmou a ministra do Interior da Bélgica, Annelies Verlinden.Já o comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, salientou que a imposição de quarentenas às chegadas de Portugal seria ir "demasiado longe". "Afirmámos que era possível impor restrições mais rígidas para áreas com uma evolução negativa do vírus, por exemplo, com a variante delta, mas apenas em coordenação com todos os Estados-membros", indicou.Este responsável frisou que é importante que os Estados-membros informem a Comissão Europeia sobre as restrições que estejam a planear adotar no espaço de 48 horas antes de qualquer decisão entrar em vigor.