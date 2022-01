Boletim DGS. 45.569 novos casos, 30 mortes e mais 192 internamentos

Houve 45.569 novos casos positivos e morreram 30 pessoas no último dia, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde sobre a evolução da pandemia publicado este domingo.



Apesar de haver menos 12.562 casos do que no boletim do dia anterior, na comparação com o último domingo verifica-se um aumento de 13.298 casos.







Neste momento, há 489.789 casos ativos, mais 34.968 do que no dia anterior, e 478.883 contactos em vigilância.



Recuperaram ainda em 24 horas 10.571 pessoas (para um total de 1,71 milhões de recuperações desde o início da pandemia).



Última atualização: 16:37.

, o Norte acumulou 20.549, 45% do total. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 8.258 casos (18,1% do total) e Centro (6.954). Bem mais distantes estão Algarve (1.716), Alentejo (1.337), Madeira (1.005) e Açores (705).Relativamente às, o valor registado este domingo (30) é o mais baixo desde 13 de janeiro (quando foram identificadas 22 mortes). Mais de metade (16) tiveram lugar em Lisboa e Vale do Tejo e as restantes no Norte (10), Centro (2), Alentejo (1) e Algarve (1).O boletim dá conta ainda de mais 192com Covid-19, para um total de 2.219, um valor máximo desde 26 de fevereiro do ano passado, na fase descendente da terceira vaga (quando havia 2.404 pessoas internadas em simultâneo). O valor máximo foi registado no dia 1 desse mês (6.869 internamentos).Já noshá agora mais seis doentes nestas unidades, num total de 160 camas ocupadas. Fica, ainda assim, ligeiramente abaixo dos números registados na sexta-feira (162) e ainda mais do valor máximo desta vaga da pandemia — 174 doentes graves a 17 de janeiro. Números, também aqui, bem distantes dos que foram comunicados pela DGS na terceira vaga (um máximo de 904 doentes graves a 5 de fevereiro).